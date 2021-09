Heimwee naar de vliegtuigloze lockdown: ‘In het weekend altijd vóór 7 uur op’

Dat de klachten over Rotterdam The Hague Airport na de lockdown binnenstromen, is zo logisch als wat, stelt Alfred Blokhuizen, voorzitter van Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV). ,,Het vliegverkeer is hier zo geleidelijk gegroeid dat omwonenden tot corona soms nauwelijks nog doorhadden hoeveel hinder er elke dag is. Pas toen ze opeens weer vogels hoorden, een strakblauwe schone lucht zagen en hun tuinmeubels niet meer elke week hoefden te poetsen dachten ze: hé, dit hoort normaal te zijn.’'