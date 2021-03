Heksenjacht op vrouw na grap over verscheuren PVV- en FVD-stemmen: 'Dit is afschuwelijk’

Pissige bewoners zijn poepende coronawan­de­laars spuugzat: ‘Wat bent ú nou aan het doen, meneer’

16 maart Prachtige natuur, uitgestrekte bossen en knusse vakantieparken: toeristen zijn dol op de Utrechtse Heuvelrug. Maar nu we sinds de coronacrisis massaal de natuur intrekken, is er ook een keerzijde aan al dat moois. Gedumpte mondkapjes, blikjes en heel veel wc-papiertjes ontsieren de bossen. Inwoners nemen steeds vaker het heft in eigen hand: de prikstokken zijn niet aan te slepen.