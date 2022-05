Helaas, ook tijdens een bui kan er sprake zijn van droogte

1. Kan de vlag uit?

,,Nou, helaas springen we van de ene extreme situatie in de andere. Eerder deze week stevenden we nog af op een crisis met de droogte, nu zitten we in Limburg met code oranje wegens wateroverlast", zegt Jane Alblas van de Unie van Waterschappen. ,,Een paar dagen geleden legden ze in Limburg nog zandzakken in beekjes om het water langer vast te houden, nu zoeken ze naar manieren het water sneller te laten wegstromen.” De regen van nu biedt lokaal wel verlichting tegen de droogte, maar er is meer nodig om de problemen op te lossen.