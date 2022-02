Heldenactie op het Spui: ‘Als pont een minuut later bij ons was geweest, hadden we het niet overleefd’

Het moest een vrolijk avondje worden. Twee Nieuw-Beijerlanders - ze willen graag anoniem blijven - stapten zaterdagavond in de auto om naar Spijkenisse te rijden. Daar wachtte in theater De Stoep de halve finale van een cabaretfestival. Even lekker lachen.



Het liep compléét anders. Op weg naar Spijkenisse belandden de twee namelijk in het Spui: ze dachten de pont op te rijden, maar die bleek nog aan de overkant te liggen. Minutenlang lagen ze met hun Peugeot 307 in het water.