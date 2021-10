Heldendaad Daisy (33): 'Het besef dat ik zijn leven heb gered, kwam later’

Bloedonder­zoek wijst uit: Slachtof­fer van tramdrama in Den Haag was dronken

De 39-jarige Pawel Bernat die vorige week stierf na een tramaanrijding in Den Haag, was dronken. Dat blijkt uit het toxicologisch onderzoek, meldt het Openbaar Ministerie. In het bloed van de man werd een promillage gevonden van 3,6. Gelijk aan zo’n veertien glazen alcohol.

28 oktober