Heldhaftige Patrick (42) redt man van verdrinkingsdood: ‘Mijn eigen broer kwam zo om het leven’

Het gebeurde vrijdag rond 11.30 uur. Patrick (42) uit Hellevoetsluis, in het dagelijks leven accountmanager bij Elfa Elementenfabriek in Lijnden, reed achter een auto die behoorlijk slingerde. ,,Ik dacht: die zit zeker op zijn telefoon. Dat zie je wel vaker’’, vertelt hij. ,,Maar een seconde later reed hij een hectometerpaaltje omver. Ik wist meteen dat het niet goed was.’’



Een paar tellen later reed het slachtoffer, een jonge twintiger, met grote snelheid het water in. ,,Hij had waarschijnlijk een epileptische aanval achter het stuur. Ik ben gelijk gestopt, trok mijn kleren uit en sprong het ijskoude water in. De vrouw in de auto achter mij stopte ook. Zij belde 112.’’