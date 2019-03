Heldhaftige vader sprong tussenbeide bij overval op gezin: 'Zijn kinderen kunnen het moeilijk vergeten’

Het gezin dat in december vorig jaar bruut werd overvallen in hun woning in Waalwijk, ondervindt daar nog iedere dag flink de gevolgen van. Vooral de kinderen kunnen de ernstige mishandeling van hun vader maar moeilijk vergeten, zo meldde de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht. Naar de twee overvallers wordt nog altijd hevig gezocht.

Het is dinsdagavond 4 december. De moeder van het gezin doet rond acht uur nietsvermoedend de voordeur open wanneer er wordt aangebeld. Het lijken twee vriendelijke Poolse mannen die haar in het Pools begroeten, maar al snel slaan ze de deur met geweld open en dringen ze de woning binnen.

Wanneer ze op de grond valt en de overvallers op haar in beginnen te slaan, schreeuwt ze om de hulp van haar man. Die komt onmiddellijk van de eerste verdieping naar beneden gestormd en gaat het gevecht met hen aan.

Oneerlijke strijd

Volgens de politie is het een oneerlijke strijd, want beide mannen maken gebruik van slagwapens. De één heeft een houten stok en de andere vermoedelijk een zogenoemde ploertendoder, een uitschuifbare flexibele staaf met een loden kop. ,,Daarmee kun je iemand doodslaan”, weet de politie.

Terwijl de kinderen boven angstig in hun slaapkamer blijven, wordt hun vader bij de trap volledig in elkaar geslagen. Hij loopt volgens de politie dusdanige verwondingen aan het hoofd op dat hij eraan had kunnen overlijden. Desondanks blijft de man zich hevig verzetten en lukt het hem de daders te verjagen. Ze rennen naar buiten en verdwijnen.

Motief

Het is nog niet duidelijk waarom juist deze mensen slachtoffer zijn geworden van de overval. De moeder van het gezin runde ooit een financieel adviesbureau, haar man heeft een eigen bedrijf. Volgens de politie is het mogelijk dat de daders in de veronderstelling waren dat er geld te halen viel of waardevolle spullen, maar dit is niet met zekerheid vast te stellen.

In Opsporing Verzocht werd een reconstructie en beelden van de vermoedelijke daders getoond. Het gaat om twee blanke, mogelijk Poolse mannen. De ene is slank tot mager, heeft een smal gezicht met een smalle neus, is tussen 20 en 25 jaar oud, ongeveer 1.80 meter lang en heeft bruin haar en bruine ogen. Hij droeg die avond een spijkerbroek en een grijs vest of grijze jas en had een baardje van een paar dagen.