Heldin gaat overvaller te lijf: ‘Niets doen is geen optie’

Rond 20.00 uur kwam de gemaskerde overvaller de winkel binnen. Frieser stond op dat moment bij de kassa. ,,Hij riep: ‘Dit is een overval! Doe het geld in een zak! Iedereen liggen op de grond!’ en hij wapperde wild met zijn pistool.’’ Een dag later zit de heldin nog steeds vol adrenaline, maar echt onder de indruk van de overvaller, dat was ze nog steeds niet. Vooral omdat ze direct besefte dat het een speelgoedpistool was. ,,Dat was essentieel.’’ De brutaliteit van de overvaller, maar ook de angst van het meisje achter de kassa, maakten de Haagse vastberaden. ‘Ik ga helemaal niet liggen voor jou, met je neppistool’, beet ze de man toe. ,,Eigenlijk wilde ik hem toen keihard in z’n kloten trappen, maar daar kon ik vanuit mijn positie niet goed bij. Ik trapte hem daarom op zijn knieschijf, zodat hij in ieder geval niet meer weg kon rennen.’’ Ook andere omstanders bemoeiden zich ermee. Er werd geschreeuwd en één klant bekogelde de overvaller met snoep. Die probeerde te ontsnappen en vluchtte de winkel uit. ,,Ik wilde niet dat hij zou ontkomen, dus heb ik samen met de snoepgooier de achtervolging ingezet nadat ik omstanders had gevraagd om de politie te bellen.”

Trots

Tijdens de achtervolging zag Frieser dat de overvaller last had van zijn knie, maar ook zij zelf werd moe. Ze vroeg een passerende scooterrijder om hulp. ,,Toen ik bij hem achterop zat, zette hij direct de achtervolging in.’’ Samen gingen ze achter de dader aan, en jaagden ze hem bewust nog een beetje op. In de buurt van een verzorgingstehuis raakte de dader uitgeput en zocht hij een schuilplaats. ,,Samen met een agent trof ik hem in de bosjes aan.’’ Daar werd de Hagenaar gearresteerd.



Terugkijkend op het voorval is Frieser best een beetje trots. Ze benadrukt nooit te zullen ingrijpen wanneer dat onverantwoord zou zijn. ,,Dankzij mijn vroegere werk in de jeugdgevangenis ben ik gewend om te analyseren, de risico’s in te schatten en dan te handelen.’’ Ze hoopt dat anderen in vergelijkbare situaties ook zullen handelen naar wat zij kunnen, bijvoorbeeld door foto’s te maken of een signalement door te geven. ,,Niks doen is geen optie!’’



De politie laat in een reactie weten ‘apetrots’ te zijn op de Haagse.