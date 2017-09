Hele flat in Tilburg wint een fiets, maar waar moet hij staan?

77 bewoners van de woontoren wonnen met een lot van de Postcode Loterij een fiets. Sommigen hadden zelfs twee loten en krijgen daardoor twee fietsen.



Het was al behoorlijk chaotisch in de fietsenstallingen van de Westpoint, nog voordat bekend werd dat zoveel bewoners een fiets wonnen. Daarom was het bestuur van de woontoren al bezig met de vraag waar bewoners hun fietsen mogen stallen: in de fietsenstalling of op de grote autoparkeerplaats. In november zou dit besluit worden genomen. Maar nu er zoveel meer fietsen bijkomen, lijkt de oplossing nog verder weg.

Een oproep van bewoonster Marjon van der Maat op het blog van Westpoint vangt de druk enigszins op. ,,Ik vraag bewoners de fietsen te doneren aan een goed doel, zoals de Quiet500". Van der Maat zegt dat deze oproep los staat van de overvolle stallingen en dat ze het voor het goede doel doet.



Toch is de Postcode Loterij te spreken over dit initiatief. ,,We zijn blij dat bewoners zelf al met een antwoord komen op dit kado, dat ze de fietsen nog voordat ze hem krijgen, al weg willen geven”, meldt een woordvoerder van de postcodeloterij. ,,We kijken of we nog meer voor de bewoners kunnen betekenen, misschien dat wij de fietsen al zelf kunnen doneren aan een goed doel, als de winnaars beslissen hun fiets niet zelf te houden.”

