Hele nacht dichte mist in het noorden; code rood inmiddels opgeheven

Lees terug: Vier zwaargewon­den in Arnhem, code rood en belaagde hulpdien­sten

4:01 De politie en brandweer hadden in het noorden van het land hun handen vol aan de verkeerschaos die ontstond door zeer dichte mist tijdens de jaarwisseling. Op verschillende plekken in het land werden hulpdiensten bovendien met vuurwerk bekogeld. En in Krommenie en Enschede werden mensen multi-miljonair. Lees alles wat er gebeurde rustig terug in het liveblog dat we bijhielden.