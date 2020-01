Hele nacht dichte mist in het noorden; code rood opgeheven

Het weerinstituut gaf dinsdagavond rond 23.15 uur code rood af omdat het zicht in de noordelijke helft van het land lokaal minder was dan 10 meter. De ANWB adviseerde niet meer de weg op te gaan.

Weeronline meldt dat de laagst gemeten zichtwaarde 14 meter bedroeg. Dat was rond 02.10 uur op Maastricht Aachen Airport en is tot nu toe de laagste waarde die op de officiële meetpunten van het KNMI is gemeten. ,,In Groningen, Friesland en Drenthe was buiten de meetpunten rond de jaarwisseling echter op veel plaatsen sprake van minder dan 10 meter zicht. En lokaal werd zelfs gesproken over slechts 4 à 5 meter zicht”, aldus Weeronline.