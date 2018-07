Hélène J. vrijgesproken van doodslag op 8-jarige dochtertje Sharleyne

Volgens de rechter zijn rond de toedracht van Sharleynes dood meerdere scenario's mogelijk. Ook zelfdoding is in beginsel mogelijk, zo voerde een deskundige aan. De meningen van de experts over de wurging van het meisje liepen uiteen en zijn volgens de rechter dan ook 'onvoldoende zeker'. Dna-sporen van moeder Hélène, die onder de okseltjes van Sharleyne werden aangetroffen, kunnen daar ook bij het aankleden terecht zijn gekomen.



Ook de getuigenis van een bovenbuurman, die Sharleyne en haar moeder hoorde praten en een bonk hoorde, biedt volgens de rechter onvoldoende zekerheid. Niet zeker is of het gehoorde zich daadwerkelijk die fatale nacht afspeelde. De politie nam de verklaring van de man aanvankelijk niet op, of raakte die kwijt. De rechter ziet de verklaring van de buurman daarom evenmin als geldig bewijs en oordeelt dat niet wettig en overtuigend bewezen is dat J. het meisje over de balustrade heeft gegooid.



Na de uitspraak juichte de familie van Hélène J. van opluchting. De rechter maande hen tot stilte: ,,Er is hoe dan ook een kind omgekomen''. De moeder van J. reageerde kort en zei dat de vrijspraak van haar dochter 'een grote opluchting is', ondanks het feit dat zij haar kleindochter er niet mee terug krijgt. J. zelf was niet bij de uitspraak aanwezig. Haar voorlopige hechtenis zal meteen worden opgeven.