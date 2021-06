Helft gecontroleerde watersporters in de fout tijdens eerste grote controle van het jaar

VIDEO Del­tavariant deze zomer dominant in Nederland, maar versoepe­lin­gen niet in gevaar

22 juni De zogeheten deltavariant van het coronavirus is ook in Nederland aan een opmars bezig. Het RIVM verwacht dat de variant - die als eerste opdook in India - in de loop van deze zomer de meest voorkomende coronavariant in ons land zal zijn. Maar het is niet de verwachting dat het oprukken van de variant op korte termijn zal leiden tot hogere ziekenhuisopnames. Ook zijn de versoepelingen in juni en juli niet in gevaar, stelt het RIVM. ,,Vaccins bieden bescherming: ook tegen de deltavariant.’’