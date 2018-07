Helft heeft geen toegangscode voor smartphone

ANWB: 20 procent meer files in eerste halfjaar

7:12 De filezwaarte op de Nederlandse wegen is in de eerste zes maanden van dit jaar met ongeveer 20 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Vooral in de maanden maart, april en mei stonden er dit jaar veel meer files en werden spitsrecords keer op keer gebroken. Dat blijkt uit de meest recente filecijfers van de ANWB.