Helft minder vlinders bij jaarlijkse tuinvlindertelling

Er zijn ongeveer 10.000 tellingen gedaan. Een kwartier lang noteerden de deelnemers de vlinders die ze in hun tuin zagen. Dat waren in totaal minder vlinders dan in voorgaande jaren. ‘2019 is een zeer slecht vlinderjaar’, concludeert Nature Today.



De voornaamste redenen zijn de droogte en hitte van vorige zomer. Planten waar vlinders afhankelijk van zijn droogden uit, waardoor veel rupsen zijn doodgegaan. Andere jaren werden er gemiddeld 15 vlinders geteld in de tuin, dit jaar zijn dat er slechts 7,5 gemiddeld.



In Groningen, Friesland, Noord-Holland en op de Wadden werden wel veel vlinders gemeld, vooral de dagpauwoog, distelvlinder en atalantavlinder. Die laatste vlinder stond landelijk wederom op nummer 1, gevolgd door het koolwitje en de dagpauwoog. ‘De grote afwezige is de kleine vos. Deze vlinder is vrijwel altijd in de top 5 te vinden, maar dit jaar komt hij niet verder dan plaats 12’, aldus Nature Today.

Extra lang tellen

De 11e editie van de landelijke tuinvlindertelling duurde aanzienlijk langer dan in voorgaande jaren. De eerste negen keer konden tuineigenaren slechts een weekeinde tellen. Vorig jaar werd deze periode, in verband met het 10-jarig bestaan van de stichting, symbolisch opgerekt tot tien dagen. Maar door de verandering van het weer blijkt het volgens de Vlinderstichting, ook in zo’n langere periode, steeds moeilijker om een goed beeld van de insecten te krijgen.