‘Helft Nederlanders hoort verplichte rookmelder niet’

Pearl Jam-zan­ger Eddie Vedder gedenkt 22-jarige Sem: ‘This is to you, I know that you’re here’

,,This is to you, Sem. I know that you’re here.’’ De Amerikaanse zanger Eddie Vedder van de band Pearl Jam heeft donderdagavond tijdens Rock Werchter kort stilgestaan bij de onverwachte dood van de 22-jarige Sem uit Utrecht.

3 juli