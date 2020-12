Helft Nederlanders wil meer geld uitgeven aan het leger

Dat blijkt uit een groot onderzoek onder 23.000 Nederlanders van het Instituut Clingendael. De Europese Unie is nu nog zeer afhandelijk van de Verenigde Staten voor de verdediging van ons continent. Maar dat land verschuift de focus steeds meer naar Azië en vindt al langer dat de Europese Unie zelf voor de veiligheid moet zorgen. Uit het onderzoek blijkt dat vier op de vijf Nederlanders verwachten dat Amerika zich de komende vijf jaar steeds verder zal terugtrekken.

Driekwart van de ondervraagden steunt het idee om zelfstandig militair te kunnen opereren, dus zonder steun van de VS. Dat betekent niet dat ze nu willen dat de Nederlandse krijgsmacht alles moet kunnen. Slechts een kwart wil een zo compleet mogelijk nationaal leger. De helft van de Nederlanders vindt het juist prima als EU-landen zich specialiseren en elkaar aanvullen.

Opvallend is dat de helft van de Nederlanders ook meer geld aan defensie wil uitgeven. Traditioneel staat de krijgsmacht namelijk helemaal niet hoog op de prioriteitenlijst. ,,Nederlanders beseffen blijkbaar dat de onveiligheid is toegenomen, dat Nederland een groter aandeel in de verdediging van de eigen veiligheid zal moeten leveren en dat investeringen in ons defensieapparaat noodzakelijk zijn”, zegt onderzoeker Dick Zandee van Clingendael.

Opgeschroefd

De afgelopen jaren is het defensiebudget al fors opgeschroefd. In 2014 gaf het kabinet 7,6 miljard euro uit, volgend jaar is dat 11,6 miljard. Dat bedrag blijft nog altijd ver achter bij de norm die de NAVO heeft afgesproken van 2 procent van al het geld dat in een land wordt verdiend. Nederland zou dan in 2024 nog 7,4 miljard moeten vrijmaken voor de militairen.

Een derde van de mensen die voorstander is van meer Europese zelfstandigheid pleit niet voor meer investeringen. Volgens Clingendael denken deze mensen mogelijk dat er met samenwerking nogal wat valt te besparen door bijvoorbeeld samen spullen in te kopen en taken te specialiseren. Dat zou zo kunnen zijn, schrijven de onderzoekers, maar volgens hen worden daarmee de ernstige tekorten genegeerd die nu al in veel landen bestaan. Er valt weinig te besparen op spullen die er onvoldoende zijn.

