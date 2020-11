Helft Nederlanders wil vooraan staan bij uitdelen coronavaccin

EnquêteOngeveer de helft van de Nederlanders weet nu al dat ze zich zullen laten inenten als de vaccins tegen corona beschikbaar zijn. 30 procent twijfelt nog. Opvallend is dat slechts een derde van de Nederlanders ervan uitgaat dat het vaccin ook meteen helemaal veilig is.

Dat blijkt uit een opiniepeiling die bureau Markteffect in opdracht van deze krant de afgelopen week heeft gehouden. Het bureau ondervroeg meer dan duizend mensen, die een representatieve doorsnee vormen van de Nederlandse bevolking.

De enquête werd gehouden in de periode dat medicijnfabrikanten het ene na het andere juichende bericht over hun coronavaccins de wereld in slingerden. Ook maakte het kabinet in die periode de volgorde van de vaccinatiecampagne bekend: ouderen en kwetsbaren eerst.

Uit de opiniepeiling blijkt dat 48 procent van de ondervraagden van plan is een vaccinatie te halen als het vaccin beschikbaar is. 20 procent wil juist geen prik. De rest van de ondervraagden weet het nog niet. Mogelijk komen dit jaar nog de eerste tienduizenden vaccinaties voor Nederland beschikbaar. Volgend jaar zal dan de grote bulk volgen. Wanneer er echt sprake kan zijn van massavaccinatie, is nog niet bekend.

Veilig of niet

Opvallend is dat maar 32 procent van de ondervraagden ervan uitgaat dat het vaccin zeker veilig is op het moment dat het wordt aangeboden. 9 procent denkt dat het vaccin dan zeker niet al veilig is.

Vooralsnog zijn tijdens de testfases van de drie farmaceuten, die al hebben medegedeeld dat hun vaccin effectief is - Pfizer, Moderna en AstraZeneca -, geen noemenswaardige bijwerkingen naar boven gekomen. Experts noemen het niet waarschijnlijk dat dat later alsnog gaat gebeuren. In het gros van de gevallen treden die namelijk op in de eerste maand na toediening, zeggen zij.

Volledig scherm Patricia Bruijning, kinderarts-epidemioloog in het UMC Utrecht. © UMC Utrecht

Wel kan het gebeuren dat mensen in incidentele gevallen ergens last van gaan krijgen, stelde kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht) deze week op deze site. Dan nog is het de vraag of het betreffende vaccin meteen ongeschikt verklaard moet worden. ,,Het is altijd een risicoafweging. De bijwerkingen die we inmiddels van het coronavirus kennen, zijn ook niet mals.”

Driekwart van de Nederlanders vindt het terecht dat mensen met een essentieel beroep - zoals zorgpersoneel - met voorrang een vaccin krijgen. Het scenario waarin mensen die gevaccineerd zijn, meer vrijheden krijgen dan mensen die nog geen prik hebben gehad, kan op veel minder steun rekenen. Dat vindt maar 43 procent een goed idee.

De steun voor het coronabeleid van het kabinet blijft groot, maar neemt wel af, blijkt uit de peiling. 64 procent zegt ‘vertrouwen te hebben in de aanpak van het kabinet en het RIVM’. Bij een peiling in augustus was dat 66 procent. Daarnaast heeft 47 procent er ‘veel tot zeer veel vertrouwen’ in dat Mark Rutte de juiste premier is om de coronacrisis te lijf te gaan. 30 procent heeft daar ‘een beetje’ vertrouwen in. Die cijfers zijn ongeveer gelijk aan die van augustus.

Voorkomen

Toch vindt ruim de helft van de ondervraagden ook dat de overheid de tweede golf had kunnen voorkomen als er strengere maatregelen waren genomen, en vindt 50 procent dat het kabinet en het RIVM te weinig doen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Ten slotte vindt 64 procent van de Nederlanders dat de overheidsmaatregelen hen niet te veel beperken in hun vrijheid. Dat percentage is wel duidelijk gedaald ten opzichte van de 71 procent in augustus, toen er veel minder beperkingen golden en de horeca open was.

