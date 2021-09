Helft ongevaccineerde patiënten in ziekenhuis heeft niet-westerse achtergrond: ‘Hier valt winst te behalen’

Dronken vader mept dochter én haar collega, maar familie kiest kant van pa: ‘Totaal ongepast’

28 augustus Het weekeindje uit bij zijn dochter eindigde voor de 61-jarige K.B. ’s avonds niet in het logeerbed, maar in een koude politiecel. De vader uit Capelle aan den IJssel had op 6 juni niet alleen zijn eigen kind klappen verkocht, maar ook haar collega die op bezoek was.