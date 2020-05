Helft oudere coronapatiënten krijgt naast virus ook nog een delier

Strijd tegen eenzaam­heid: willen ouderen een robothond als gezel­schaps­dier?

12:00 Er komen steeds meer ouderen en eenzaamheid wordt een belangrijk thema. De oplossing ligt bij robots in de huishouding, pratende knuffelkussens, kwispelende kunsthondjes, camera’s die een oogje in het zeil houden. Maar zien de ouderen dat wel zitten? Universiteit Twente doet onderzoek naar de behoeften in ons land en de rest van Europa. Vooraf alvast een inkijkje bij drie ouderen in een Enschedese seniorenflat.