Helft rokers stopt pas als een pakje sigaretten 60 euro kost

Een pakje sigaretten kost nu - afhankelijk van hoeveel sigaretten erin zitten - rond de 8 euro. Voor deze studie vroegen de onderzoekers bijna vijftienhonderd (dagelijkse) rokers uit Nederland naar de hoeveelheid sigaretten of shagjes die zij binnen één dag zouden kopen en oproken bij acht verschillende prijzen. Die lagen tussen 0 en 6 euro per sigaret, en tussen de 0 en 4 euro per gram shag. Daaruit bleek dat Nederlandse rokers bereid zijn veel geld te betalen voor tabak: een derde zou zelfs de hoogste prijs betalen. Volgens de onderzoekers blijkt daaruit dat tabak enorm verslavend is én dat sigaretten nog steeds betaalbaar zijn.

Accijnsverhogingen

Volgens onderzoekster Cloé Geboers zijn flinke accijnsverhogingen nodig om via de prijs het roken te ontmoedigen: ,,Zoals de verhoging met één euro in 2020. Dat soort verhogingen sorteren het grootste effect.” 2 procent zegt te stoppen als een pakje 9 euro kost, 10 procent wil dat doen als een pakje 12 euro kost en de helft stopt pas bij 60 euro per pakje.



Na de accijnsverhoging van april 2020 ligt de gemiddelde prijs van een sigaret in Nederland op 36 cent en die van een shagje op 22 cent. De gemiddelde prijs waarbij dagelijkse rokers zeiden te stoppen of overwegen te stoppen, ligt tussen de 2 of 3,50 euro per sigaret of shagje. Shagrokers blijken trouwens een stuk gevoeliger voor prijsverhogingen dan mensen die sigaretten roken.



Ondertussen maken de drie Gezondheidsfondsen, KWF, Hartstichting en Longfonds, zich zorgen over de accijnsverhoging voor volgend jaar. Als er voor 31 december geen wijziging van het Belastingplan 2022 wordt voorgesteld, betekent dit dat de in het Preventieakkoord afgesproken accijnsverhoging niet plaatsvindt. De trage formatiebesprekingen lijken voor 2022 roet in het eten te gooien.