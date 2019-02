Helft van de hetero's die in 2000 gingen samenwonen is nog bij elkaar

Van de heterostellen die in 2000 voor het eerst gingen samenwonen was 53 procent vijftien jaar later nog bij elkaar. Vooral stellen die kinderen krijgen blijven langer bij elkaar.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS. Vrijwel alle stellen die in 2015 nog samen waren, hadden samen een of meer kinderen. Tachtig procent was getrouwd.

Voor dit onderzoek is de relatiestatus van alle heterostellen die in 2000 gehuwd of ongehuwd én kinderloos gingen samenwonen gevolgd in een periode tot en met 2015. Een kwart van de eerste samenwoners uit 2000 verbrak de relatie binnen vijf jaar, een kwart deed dat later. Het onderzoek vond plaats met behulp van registergegevens.

Er is bewust gekozen voor stellen met een heteroseksuele relatie omdat bij stellen met een homoseksuele relatie statistisch gezien vaker sprake is van een groter leeftijdsverschil, en een groter verschil in opleidingsniveau. Om tot het beste resultaat te komen is daarom gekozen om enkel heteroseksuele relaties te bekijken, aldus het CBS.

Scheiden met kinderen

Uit de studie blijkt dat de kans op een relatiebreuk aanzienlijk kleiner is als er kinderen in het spel zijn. Van de totale groep die de eerste samenwoonrelatie tussen 2000 en 2015 verbrak (dit gebeurde vooral in de eerste vijf jaar) was 79 procent nog kinderloos.

De resultaten zijn onderdeel van een veel grotere studie naar gezinnen met diverse sociaal economische achtergronden. Hieruit is onder meer ook gebleken dat laagopgeleide stellen vaker uit elkaar gaan dan hoogopgeleide stellen.