Helft van de kinderen beweegt te weinig

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is voor het eerst dat is onderzocht of kinderen voldoen aan de Beweegrichtlijnen, die in 2017 zijn opgesteld door de Gezondheidsraad.



Mogelijke verklaringen voor het niet halen van die norm zijn dat kinderen vaker met de auto naar school worden gebracht, en dat ouders zelf vaak het verkeerde voorbeeld geven. ,,In zijn algemeenheid gebruiken mensen meer devices, zoals de iPad en de smartphone. Kinderen zien niets anders'', verklaart socioloog Tanja Traag van het CBS. ,,Vroeger had je Nederland één, twee en drie en de Belg, nu is er 24 uur per dag Nickelodeon en Netflix.''