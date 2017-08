Helmond Sport knokt zich in Volendam naar een gelijkspel

Helmond Sport ging met een 2-0 achterstand rusten, maar knokte zich in de tweede helft knap langszij door doelpunten van Arne Naudts en Ron Janzen: 2-2.



De wedstrijd begon vijf minuten later, omdat een van de grensrechters nog voor het eerste fluitsignaal geblesseerd was geraakt. Hij wisselde van plaats met de vierde man.



Volendam schoot uit de startblokken en stond halverwege de eerste helft al met 2-0 voor. In de negende minuut kon Nick Runderkamp in alle vrijheid van dichtbij binnenwerken, nadat een vrije trap van Kevin van Kippersluis via een tussenstation bij hem belandde, 1-0. In de negentiende minuut werd een lage voorzet van Runderkamp door Teije ten Den met een hakballetje de verre hoek ingestuurd, 2-0. Ten Den liep slim weg bij Stephen Warmolts van Helmond Sport.



Helmond Sport, dat in de 35ste minuut Ormonde-Ottewil geblesseerd zag uitvallen, kreeg voor rust nog een enorme kans op 2-1 via Robert Braber, die de bal echter vanaf tien meter in alle vrijheid hoog over de deklat werkte. Volendam was een paar keer dichtbij 3-0, onder meer via Runderkamp die de deklat raakte.Meteen na de pauze bracht trainer Roy Hendriksen Maiky Fecunda binnen de lijnen. De rechtsback verving Jeroen Verkennis, over wiens flank Volendam in de eerste helft veel gevaar stichtte.



In de tweede helft kwam Helmond Sport beter voor de dag en kakte Volendam wat in. Arne Naudts was al snel gevaarlijk en uiteindelijk bleek het driemaal scheepsrechter voor de Belgische spits, die uit een vrije trap van Furhgill Zeldenrust raak kopte, 2-1.Volendam kreeg wat kansjes, maar Helmond Sport bleek de gevaarlijkste ploeg. Steven Edwards was tweemaal dreigend en in de 86ste minuut was het raak uit een corner. In eerste instantie werd de bal van de doellijn gehaald, maar in tweede instantie knalde Ron Janzen snoeihard binnen: 2-2.