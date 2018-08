Hengelose vriendinnen vluchten in paniek hun schuddende hotel uit

De twee vriendinnen stonden in de badkamer toen hun hotel begon te trillen. „We keken in de spiegel en we zagen onszelf compleet bewegen. Dan weet je: het is misse boel. En bijna tegelijk hoorden we mensen over de gang rennen en schreeuwen: ‘you have to go out, you have to go out’. Toen zijn we ook naar buiten gerend. Het was pure paniek. Je weet niet of er instortingsgevaar is.”

Tsunami

Visser en Dijkhuis zitten in Seminyak op Bali. Er is geen schade, maar de angst is er niet minder om. De aardbeving van 7 op de Schaal van Richter bij Lombok was ook bij hen voelbaar en ook de eerste naschok. Het ziet er aanvankelijk ook slecht voor hen uit. „We kregen te horen dat we onmiddellijk uit Seminyak weg moesten, omdat er tsunamigevaar was. Echt eng.”

De vriendinnen zaten op hun telefoons al te kijken naar mogelijkheden om terug te vliegen naar Nederland. „Maar dat tsunami-alarm is weer ingetrokken. We zitten op ongeveer drie kilometer van de zee. We blijven nu maar voorlopig in ons hotel en dinsdag ook. We durven even nergens heen. We moeten rekenen op naschokken en je weet niet wat veilig is. We zullen vannacht wel slecht slapen. We hebben geen benul van tijd. We zijn uren verder, maar we zitten nog steeds in spanning.”

Angstig op straat

Na de aardschok hebben de vriendinnen uren op straat gezeten, in afwachting van wat komen ging. „Iedereen zat geschrokken en angstig op straat. Alle huizen en hotels waren leeg.” De vrouwen hebben bijna meteen naar huis gebeld. „Onze ouders wisten het nog niet; die schrokken zich rot. Zij zijn er ook gelijk achteraan gegaan wat we moesten doen.”

Visser en Dijkhuis zijn niet de enige streekgenoten die momenteel daar verblijven. Op Twitter en Facebook melden meerdere Tukkers en Achterhoekers dat ze veilig zijn. Zoals Mascha Zwierzynski uit Neede, die schrijft dat ze op Lombok is, maar veilig is. „We zijn safe. Twee behoorlijke bevingen meegemaakt. Veel naschokken. Even niet zo blij. Vannacht slapen we op het strand.”

Klotsend water