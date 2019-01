Henk (61) ontsnapte aan de dood: Bang ben ik allang niet meer

Met Driekonin­gen moet de kerstboom weg, maar wat vieren we eigenlijk?

7:02 Het is vandaag Driekoningen. Voor de meeste mensen het teken dat de kerstboom eruit moet, want anders brengt het ongeluk. Tenminste, dat is ons altijd zo geleerd. Maar wat is Driekoningen nog meer en wat wordt er dan gevierd?