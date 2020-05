Henk heeft kanker: ‘Het is klote om alleen te zijn, vooral nu ik ziek ben’

Toen Henk jong was, zat hij zelf in een ‘orkestje’. Het was de mooiste tijd van zijn leven, vertelt hij. ,,We waren met vier jongens van 14, 15 jaar. Na de mis gingen we naar de jeugdsoos om muziek te luisteren. We dachten: als we daar nou zelf eens iets mee gingen doen.’’ De jongens kochten allen een gitaar en fietsten wekelijks voor muziekles van Gemert naar Beek en Donk. Ze bleken talentvol en al snel speelden ze op feesten en partijen. The Beatles, The Rolling Stones, Elvis Presley. Verdienden ze zo 600 gulden op een avond!