Henk van Essen vertrekt als korpschef van de Nationale Politie: ‘Uitdagingen blijven onverminderd groot’

Henk van Essen vertrekt als korpschef van de Nationale Politie. Hij vindt zijn tweede lustrum in de korpsleiding ‘een mooi en natuurlijk moment om het stokje over te dragen’. Begin volgend jaar stopt hij, zo heeft hij minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) laten weten.

Op 1 oktober zit Van Essen tien jaar in de korpsleiding. Als hij afzwaait, heeft hij er een carrière van ruim 44 jaar bij de politie opzitten. Hij volgde zijn opleiding aan de Politieacademie en begon zijn loopbaan bij de politie in Den Haag. Daar was hij onder meer rechercheur in de Schilderswijk. In 2007 werd hij korpschef van het toenmalige korps Haaglanden.

Na de oprichting van de Nationale Politie in 2013 nam Van Essen zitting in de korpsleiding. Eerst als plaatsvervangend korpschef en sinds mei 2020 als korpschef. Hij volgde toen Erik Akerboom op. ,,In mijn tijd in de korpsleiding is er ongelofelijk veel gebeurd’’, zegt Van Essen.

Hij wijst op de aanslag op de tram in Utrecht, corona en de avondklokrellen, de moorden op de broer van de kroongetuige, Derk Wiersum en Peter R. de Vries, de asielcrisis en de vele demonstraties. ,,En ondanks alles is het vertrouwen in de politie nog steeds onverminderd hoog, daar ben ik trots op. Maar de uitdagingen blijven onverminderd groot. De capaciteit staat onder druk en daarmee onze zichtbaarheid en aanspreekbaarheid in de wijken. Cybercrime neemt toe en de criminaliteit wordt in toenemende mate internationaler. Dat vraagt om nieuwe en vaak meer digitale antwoorden. Een opgave voor de volgende generatie.’’

Tomeloze inzet

Minister Yeşilgöz spreekt haar waardering uit voor zijn tomeloze inzet. ,,Vanaf de start van de Nationale Politie was Henk van Essen de ervaren politieman in de korpsleiding die ervoor zorgde dat vakmanschap hoog op de agenda bleef staan. In complexe en roerige tijden heeft hij als korpschef koers gehouden en is de basis in de organisatie verder op orde gebracht. Daarbij stond hij altijd pal voor zijn mensen.’’

De procedure voor zijn opvolger wordt gestart.