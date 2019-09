Herdenking Market Garden op Ginkelse hei trekt ruim 50.000 bezoekers

Les Fuller maakte voor de tweede keer in zijn leven een sprong boven Ede. Destijds op de tweede dag van de Slag om Arnhem belandde hij in midden in de oorlogshel. Nu maakte hij in een tandemsprong vastgebonden aan een Franse parachutist een spectaculaire sprong in een vrij land. ,,Don't take freedom for granted‘’, stelde de veteraan. Gehuld in een rood parachutenpak kreeg hij een ereplek bij de herdenking. Beide Arnhem-veteranen kregen een ovationeel applaus van het massaal toegestroomde publiek.