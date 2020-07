Herdenking Srebrenica vandaag in teken van coronavirus en nog altijd ‘ontkenning’

Premier Mark Rutte spreekt vanochtend op de internationale herdenking van de val van de Bosnische enclave Srebrenica. Hij doet dat, net als andere leiders, via een videoboodschap. Hoogwaardigheidsbekleders kunnen de plechtigheid namelijk niet bijwonen, omdat het coronavirus in het gebied om zich heen grijpt.

Eigenlijk zou defensieminister Ank Bijleveld naar Bosnië reizen en bij de herdenking van het drama, vandaag 25 jaar geleden, een toespraak houden. Nu veel sprekers op videoboodschappen zijn aangewezen, zet Nederland in navolging van andere landen de minister-president in.



De massamoord in Srebrenica wordt vanmiddag herdacht in Den Haag en in Bosnië-Herzegovina. Vanwege het coronavirus wordt mensen gevraagd niet naar het Plein in Den Haag te komen. De herdenking is wel te volgen via een livestream. Zoals elk jaar worden namen van de slachtoffers genoemd en wordt twee minuten stilte gehouden. Ook oud-minister Jan Pronk houdt een toespraak.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft benadrukt dat een massamoord zoals in Srebrenica nooit meer mag plaatsvinden. Minister Heiko Maas stelde vanochtend in een verklaring dat de genocide “bijna onder de ogen van de wereld” plaatsvond. “Vandaag zijn we in onze harten en gedachten bij de slachtoffers van de genocide in Srebrenica en hun verwanten. We zijn het erover eens: Srebrenica mag zich nooit herhalen”, zei Maas.

Coronavirus

Quote Als stad van vrede en recht is het ons van belang om het drama te herdenken Jan van Zanen, Burgemeester Den Haag Bosnische moslims herdenken ter plaatse de ergste moord op Europese bodem sinds de Tweede Wereldoorlog. Door beperkingen vanwege het coronavirus verwachten de lokale organisatoren dat veel minder mensen dan normaal aanwezig zullen zijn. De officiële herdenkingen in Bosnië worden gevolgd door de begrafenis van de stoffelijke overschotten van negen slachtoffers van het bloedbad. Hun resten zijn sinds juli vorig jaar geïdentificeerd.



De overblijfselen zullen worden begraven op de begraafplaats van het Genocide Memorial Centre in Potocari, een dorp in de buurt van Srebrenica waar tijdens de Bosnische burgeroorlog (1992-1995) de basis van de VN-beschermingsmacht (Forpronu) lag. Een ‘beschermd en veilig gebied’ van de Verenigde Naties, Srebrenica, werd op 11 juli 1995, vijf maanden voor het einde van de oorlog, aangevallen en ingenomen door Bosnisch-Servische strijdkrachten. In de dagen die volgden werden meer dan 8000 Bosnische mannen en jongens (moslims) afgeslacht.

Moeite

Het bloedbad in Srebrenica is de enige episode in het Bosnische conflict (100.000 doden) die internationaal wordt aangemerkt als genocide, maar daarmee hebben de huidige politieke leiders van de Bosnische Serviërs nog steeds grote moeite. Het Servische lid van het collegiale presidentschap van Bosnië, Milorad Dodik, weigert de kwalificatie ‘genocide’ en spreekt van een ‘mythe’.



Sefik Dzaferovic, Bosnisch (moslim) lid van het Bosnische presidentschap, zei daarover gisteren. ,,We zullen blijven aandringen op de waarheid, op gerechtigheid en op de noodzaak om al degenen die deze misdaad hebben gepleegd, te berechten.” Dzaferovic zei ook te blijven strijden ,,tegen degenen die de genocide ontkennen en de daders verheerlijken”. Volgens een peiling van 2018 ontkent twee derde van de Serviërs in het gebied de genocide. Veroordeelde oorlogsmisdadigers worden er nog regelmatig gevierd. Ook nu zouden rond Srebrenica en Bratunac posters van Mladic zijn opgehangen met de tekst: ‘Bedankt generaal voor 11 juli, de dag van de bevrijding van Srebrenica’.



De Bosnisch-Servische politieke en militaire leiders uit die tijd, Radovan Karadzic en Ratko Mladic, werden later veroordeeld tot levenslang in internationale gerechtigheid, onder meer voor het bloedbad in Srebrenica en het beleg van Sarajevo. Tot op heden zijn in meer dan 80 massagraven bijna 6900 slachtoffers van het bloedbad gevonden en geïdentificeerd. De meeste zijn bijgezet in het Memorial Centre.

Koffiekopjes

In Screbrenica zijn meer dan 8000 traditionele Bosnische koffiekopjes neergezet als gedenkteken voor elk van de moslimmannen en -jongens die door Servische soldaten en milities werden vermoord. De porseleinen bekers maken deel uit van de Where Have You Been--tentoonstelling van Aida Sehovic, een in Bosnië en Herzegovina geboren Amerikaanse kunstenaar. Ze heeft haar expositie sinds 2006 op vele plaatsen laten zien voordat die ‘naar huis is gebracht’ voor de 25e verjaardag van de ergste gruweldaad van Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

Volledig scherm Aida Sehovic schenkt traditionele koffie voor 8000 doden. © AFP

,,Dit is de plek waar ze thuishoren. Ze zijn er om hier te blijven”, aldus Sehovici, zelf een oorlogsvluchteling. Ze gebruikte traditionele koffiekopjes en teksten uit het oude Bosnische volkslied om blijvende gevoelens van verlies en herinneringen te laten zien. Elke ochtend voelen nabestaanden de tragedie juist tijdens hun traditionele ochtendkoffie-ritueel, aldus Sehovic die haar kopjes jaarlijks op 11 juli tentoonstelde op de pleinen van steden in de Verenigde Staten en Europa.

Monument Den Haag

Den Haag krijgt een nationaal herdenkingsmonument voor de massamoord in Srebrenica, laat de gemeente weten. Ook Rotterdam was door de ‘Vereniging van Overlevenden van de Srebrenica Genocide juli 1995' benaderd voor het oprichten van een monument. Na overleg is echter besloten om één nationaal monument te plaatsen en dat Den Haag, als stad van vrede en recht, hiervoor de meest geschikte locatie is.



In Den Haag is het voormalig Joegoslaviëtribunaal gehuisvest, dat verantwoordelijk was voor het vervolgen van personen die verdacht werden humanitaire misdaden tijdens de Joegoslaviëoorlogen. ,,Wij onderzoeken nu wat de mogelijkheden zijn om zo een herdenkingsmonument een plek te geven’’, zegt burgemeester Jan van Zanen. ,,Als stad van vrede en recht is het ons van belang om het drama dat zich in 1995 heeft afgespeeld te herdenken”.

De massamoord op ruim 8000 moslimjongens en -mannen is dit jaar 25 jaar geleden (video)