Herman (56) schaatst als eerste op Fries natuurijs: ‘Ik wist dinsdag al dat het kon’

VideoAls eerste in Friesland en wellicht in heel Nederland stond Herman van der Geest (56) uit Oudebildtzijl vanmorgen op natuurijs. Met zijn maat Leo Schuil reed de schaatsfanaat nog voor achten zijn eerste verkenningsrondje langs de randen van de Ryptsjerkerpolder ten noordoosten van Leeuwarden. ,,Het was lekker hoor maar ook spannend want het ijs golft onder je door”, zegt hij nagenietend tegen deze site.

Van der Geest was om kwart voor acht, ruim een half uur voor zonsopgang, al bij de ondergelopen polder. Vol spanning haalde hij er een stuk ijs uit om de dikte ervan te meten. ,,Tot mijn tevredenheid zag ik dat het twee centimeter dik was, het absolute minimum. Het kan wel even, zei ik tegen Leo. Daarna bonden we onze schaatsen onder en reden we voorzichtig langs de kanten”, vertelt de Fries terugblikkend over de telefoon.

Hij is net thuis als we hem spreken, na zo’n drie uur schaatspret op de ondergelopen polder die zo'n 20 kilometer van zijn woonplaats ligt. De ijslaag in het midden van de ‘plas’ is volgens hem nog te link. ,,Het is weliswaar niet zo erg als je er doorheen zakt omdat het niet heel diep is maar dat ijs is wel hard”, zegt de kleine vastgoedexploitant grinnikend. Daarom bleef hij met zijn maat aan de randen. ,,Het blijft spannend want het ijs golft onder je door en je moet er zeker niet als een gek overheen vliegen.”

De Ryptsjerkerpolder vanmorgen vroeg.

Vuistregel

Hij wist dinsdag naar eigen zeggen al dat hij dit weekend op de schaats zou staan. ,,Ik heb daar een zelfbedachte vuistregel voor. Als het twee keer minstens vier uur vier graden vriest en niet te hard waait dan kan het. Op basis van de weersverwachting berekende ik dat het zaterdag misschien al zou lukken. Dat viel tegen doordat het windkracht nul was en de wind moet de warmte wegblazen die vrijkomt bij de ijsvorming. Met meer wind voor zondag voorspeld, wist ik dat we dan konden schaatsen.”

De twee Friezen kregen al snel gezelschap van Jochem de Vries, een andere diehard-schaatsfan. Naarmate de ochtend vorderde, melden zich ook andere schaatsliefhebbers. ,,Het was een heel gezellige sfeer met omstreeks elf uur al zo'n 75 man”, zegt Van der Geest. Hij staat al te popelen om morgen weer de schaatsen onder te binden. ,,Ik verwacht dat het ijs dan nog beter is omdat het in de nacht naar maandag 3,5 tot 4 graden gaat vriezen mét een beetje wind. Ideaal voor de ijsvorming.”

Van der Geest is al jaren een van de eersten in Friesland die op de schaats staat zodra dat kan. Om de eer is het hem niet doen, zegt de voormalige schilder. ,,Je moet wat van het leven maken want het is voorbij voordat je het weet”, zegt de vijftiger. ,,Zeker in tijden zoals deze met corona. Dan zijn zulke momenten mooi meegenomen.”

© Herman van der Geest

Op de meeste plekken in Nederland is het absoluut nog niet veilig om te schaatsen als er ijs ligt. In Winterswijk kan dat vandaag wel maar dan op de nieuwe ijsbaan. Die kon vanwege de avondklok pas vanaf 4.30 uur besproeid worden. Desondanks is de ijslaag van 4,5 millimeter dik genoeg om de leden en donateurs van de Winterswijkse IJsvereniging (WIJV) vanmorgen te ontvangen op de 400-meterbaan, meldt Tubantia.

© Herman van der Geest

