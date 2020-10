Herman (73) vindt via Marktplaats jeugdliefde Lucienne (73) terug: ‘Het voelde direct weer vertrouwd’

Herman van den Ham (73) is donderdagmiddag zichtbaar nerveus, wanneer hij in de W.A. Bakestraat in Woerden uit zijn auto stapt. Lucienne Bakker heeft de voordeur van haar woning al opengezet. Even later komt ze met een mondkapje in haar hand naar buiten.



De twee ex-geliefden gaan vervolgens op de foto. De klik van vroeger is er weer een beetje. Ze praten en lachen wat en wisselen telefoonnummers uit.