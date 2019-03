Het AMC zoekt cokegebruikers, en dan vooral vrouwelijke

Juliana, Beatrix en Irene waren onderweg naar Canada 40 uur ‘kwijt’ op zee

17:28 In de oorlogskronieken van Loe de Jong is het een bijzin. Een ronkend reisverslag dat het Nationaal Archief begin dit jaar openbaar maakte, rept er met geen woord over. Maar de overtocht van de prinsessen Juliana, Beatrix en Irene naar Canada, in juni 1940, verliep niet probleemloos. Hun schip was veertig uur zoek op de oceaan. Bovendien was het escorteschip niet eens gevechtsklaar. Een reconstructie.