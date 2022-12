Het bizarre jaar van grondstewardess Zoubida op Schiphol: 'En dan een kerstpakket met beschuit en jam’

Veel schade door zware explosie bij shishaloun­ge in Tilburg, politie gaat uit van opzet

Bij shishalounge Simit Plaza aan de Heuvel in Tilburg is in de nacht van maandag op dinsdag rond 02.30 uur een explosie geweest. Er is veel schade aan het pand. De politie gaat uit van opzet.

