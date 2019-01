Het cassettebandje is terug, ja echt

Dat de lp, het vinyl, in het digitale tijdperk een comeback maakte en niet meer is weg te denken uit het aanbod van geluidsdragers, is nog wel te snappen: die mooie hoes, het geluid, dat nostalgische gekraak van de naald op de plaat. Maar het cassettebandje? Dat stomme plastic dingetje met z’n ruizige geluid en goedkope uitstraling? Die had je toch alleen maar om je muziek in zelfgekozen volgorde af te luisteren. En voor in je walkman. En de auto. En om je eigen stem op te nemen. En...