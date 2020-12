Het CDA heeft eindelijk de lijsttrekker die ze wilden. Kunnen ze dan nu stoppen met die toneelstukjes?

Tigo (4) vindt bijzondere steen, die handgra­naat blijkt: ‘Hij heeft veel geluk gehad’

9:48 Tigo (4) had op het strand bij Dishoek wat bijzondere stenen gevonden en mee naar huis genomen. Om mee te spelen. Nu één van de stenen wat is afgebrokkeld, blijkt het geen steen, maar een Engelse handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. ,,Dat was wel even schrikken”, zegt Mathijs Venema uit Nisse.