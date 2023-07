Het CDA is hard op weg om een overbodige partij te worden

Update Voorlopig geen treinen in Noord-Nederland, morgen mogelijk ook nog uitval

Het treinverkeer van en naar Noord-Nederland ligt voorlopig nog stil als gevolg van de schade door storm Poly. Dat melden de NS en ProRail. In Utrecht en Noord-Holland rijden wel mondjesmaat weer treinen, bedoeld om gestrande reizigers thuis te brengen. Reizigers, met name in Noord-Nederland, moeten donderdag nog rekening houden met uitval van treinen.