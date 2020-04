Het coronanieuws van dinsdag 14 april: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

Nieuwe cijfers

Het RIVM liet vandaag weten dat er in Nederland de afgelopen 24-uur melding is gedaan van 122 nieuwe sterfgevallen ten gevolge van het coronavirus. Dat is een stijging ten opzichte van een dag eerder. Gisteren werden 86 doden gemeld. Het aantal ziekenhuisopnames daalde vandaag opnieuw. Er werden 210 nieuwe opnames gemeld. Eerste paasdag kwam het aantal gemelde sterfgevallen met 94 voor het eerst in twee weken onder de 100.

Intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is gedaald met 35 naar 1303, zo blijkt uit nieuwe tellingen. Het aantal ic-patiënten daalde maandag met 20 naar 1338. Zondag waren het er 1358. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ,,Het beeld van een geleidelijke daling lijkt stabiel. Dat is hoopgevend.”

Corona-app

In het ‘meest ideale’ scenario begint aanstaande zaterdag al een test met de corona-app. Het kabinet leunt bij de ontwikkeling op een groep van ruim 130 wetenschappers en technici die zich hebben verzameld in het Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT). Zo’n app zou een voorwaarde kunnen zijn voor het afschalen van maatregelen, omdat zo nieuwe besmettingshaarden in de kiem gesmoord zouden kunnen worden.

Testbeleid

Het testbeleid in de wijkverpleging en in de verpleeghuizen komt maar moeizaam van de grond. Het algemene beeld uit de vele meldingen van verpleegkundigen en verzorgenden: er zijn te weinig tests, het duurt lang voor een aanvraag daadwerkelijk tot een test leidt, en het kost personeel grote moeite en soms overredingskracht om zich te kunnen laten testen.

Gevangenen

Een groep gedetineerden uit de Penitentiaire Inrichting in Zaanstad heeft een brief geschreven aan minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) waarin ze aangeven vanuit de gevangenis iets voor de maatschappij te willen betekenen. De brief is overigens ook getekend door enkele bewaarders. Het gaat om bijvoorbeeld het inpakken van desinfectiemateriaal, het produceren en verpakken van mondkapjes of het onderhouden van contacten met mensen die sociaal geïsoleerd zijn.

Blijf thuis

Het devies is nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als thuiswerken niet kan, voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter). Bij gezinnen waarvan één lid koorts heeft, geldt: iedereen blijft thuis. Afleiding nodig? Met deze verhalen kom je deze periode door.