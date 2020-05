Het coronanieuws van dinsdag 19 mei: bijlezen in één minuut

‘Dode vrouw in vakantie­huis­je Mierlo is met sjaal gewurgd door zwerver’

16:20 De vrouw die februari dood werd gevonden in een vakantiechalet in Mierlo, is volgens het openbaar ministerie met een sjaal gewurgd door een 38-jarige zwerver. Die zat nog om haar nek geknoopt. Vraag is wel of het opzettelijk gebeurde en dus als moord ten laste kan worden gelegd.