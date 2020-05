Het coronanieuws van maandag 18 mei: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

De cijfers

De afgelopen 24 uur werden in ons land veertien sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gerapporteerd, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de dagelijkse rapportage worden verder 27 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld en een toename van 146 vastgestelde besmettingen.

Het totale aantal overlijdens in ons land komt nu op 5694. Daarbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat het werkelijke aantal coronadoden hoger ligt, omdat niet iedereen wordt getest. Het totale aantal personen dat met een coronainfectie in een ziekenhuisbed belandde, bedraagt nu 11.579. Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus staat op 44.141. Ook wat betreft de totale hoeveelheid infecties geldt dat het werkelijke aantal waarschijnlijk een stuk hoger ligt. Niet iedereen met, veelal milde, klachten wordt op het virus getest.

Intensive cares

Het aantal ernstig zieke Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is weer afgenomen, tot 323. Dat zijn 26 patiënten minder dan zondag. In het weekend stokte de daling even, maar de daling zet nu dus weer door. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

,,Naar nul zal het vrijwel zeker niet gaan”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. ,,We zien nog steeds nieuwe besmettingen. Het virus is niet weg, dat krijgen we ook niet weg.” De bezetting op de ic’s zal dan ook voor langere tijd hoger blijven dan normaal.

Bedrijven krijgen tot 20.000 euro tegemoetkoming

Bedrijven die door de coronacrisis in zwaar weer zijn geraakt, kunnen vanaf 1 juni een tegemoetkoming in de vaste lasten krijgen die oploopt tot maximaal 20.000 euro per kwartaal. Dat melden Haagse ingewijden aan deze site.

In de periode van maart tot en met mei konden bedrijven, klein en groot, eenmalig een gift van 4000 euro krijgen om hun huur en energierekening van te betalen. Voor een aantal ondernemers was deze zogeheten TOGS-regeling echter lang niet afdoende om de kosten te dekken. Het kabinet zei daarom eerder al toe dat in het nieuwe steunpakket 2.0 een fijnmaziger tegemoetkoming zou komen.

Merkel en Macron eens over steunplan van 500 miljard euro

De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel zijn het eens over een Europees steunplan ter waarde van 500 miljard euro. Dat geld moet Europese landen helpen die in een crisis zitten door het coronavirus. Merkel noemde het in een gezamenlijke persconferentie een plan voor de korte termijn.

De plannen voor de middellange en lange termijn moeten volgens de bondskanselier nog worden uitgewerkt. Het steunpakket is volgens de twee leiders tot stand gekomen na overleg met onder meer Nederland en Italië.

Frankrijk sluit scholen na opleving aantal besmettingen

Een week nadat de Franse scholen deels heropenden, is er een ‘zorgwekkende opleving’ van coronabesmettingen die te linken zijn aan scholen. Er zijn 70 nieuwe besmettingen vastgesteld, waardoor een aantal scholen de deuren onmiddellijk weer heeft moeten sluiten.