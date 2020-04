Het coronanieuws van woensdag 22 april: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

De cijfers

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 4054. Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal 138 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 124. Sinds het begin van de uitbraak, bijna twee maanden geleden, zijn 10.021 mensen opgenomen.

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive cares is de afgelopen 24 uur met 37 gedaald. Er liggen nu nog 1050 mensen op de ic, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Gisteren stond de teller nog op 1087. Toen was er met een daling van 71 patiënten sprake van de grootste afname tot nu toe.

90 procent ic-opnames voorkomen

Als er geen maatregelen waren genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen, zouden naar schatting ruim 23.000 ernstig zieke patiënten ic-zorg nodig hebben gehad. Dat zei RIVM-directeur Jaap van Dissel vanmiddag tegen de Tweede Kamer. Dit betekent dat het ingrijpen van het kabinet zo’n 90 procent van de ic-opnames in verband met het nieuwe coronavirus heeft voorkomen, aldus Van Dissel in een briefing aan Kamerleden. Inmiddels is in alle delen van Nederland het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen gedaald.

Maatregelen basisonderwijs

In elke klas staan vanaf 11 mei een fles desinfecterende handgel, een zeeppompje, papieren handdoekjes en desinfecterende sprays. In de school komen vaste looproutes die gevolgd moeten worden. Ouders mogen niet op school komen en ook geen voet zetten op het schoolplein. Dat staat in het protocol dat onderwijsorganisaties en vakbonden vandaag met elkaar hebben opgesteld. Scholen moeten zelf een plek aanwijzen waar leerlingen afscheid kunnen nemen van hun vader of moeder – niet allebei. Leraren moeten dat in goede banen leiden. Ook komen er gespreide haal- en brengtijden.

Nieuwe app

Minister De Jonge (Volksgezondheid) laat de komende vier weken een nieuwe corona-app ontwikkelen die wél helemaal veilig is, de privacy niet schaadt en vrij toegankelijk wordt qua broncode (open source). Dat schreef hij vannacht aan de Tweede Kamer. De zeven apps die oorspronkelijk op tafel lagen konden de toets der kritiek van experts en juristen allemaal niet doorstaan na een testweekend (de appathon gedoopt), kwam gisteren tijdens een briefing aan Kamerleden naar voren. Er wordt niet meer aan deze apps verder gesleuteld, blijkt nu.

