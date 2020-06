Het coronanieuws van woensdag 3 juni: bijlezen in een paar minuten

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

Cijfers

Het RIVM heeft de afgelopen vierentwintig uur tien nieuwe meldingen van sterfgevallen door het coronavirus binnengekregen. Het totale dodental stijgt hiermee naar 5977. Gisteren ging het om vijf gemelde sterfgevallen. Ook kwamen er negen nieuwe ziekenhuisopnames binnen, waarvan vijf in Den Haag.

Het aantal besmettingen is in het afgelopen etmaal gestegen met 86. Het totaal aantal Nederlanders dat besmet is (geweest) met het virus komt hiermee op 46.733.

Mondkapjes tweede golf

Eind deze maand is er in Nederland voldoende voorraad medische hulpmiddelen om een eventuele tweede coronagolf aan te kunnen. Dat stelde minister Van Rijn van Medische Zorg vanmiddag op een persbijeenkomst in een van de distributiecentra voor die middelen. De minister wil toewerken naar een ‘ijzeren voorraad’ die aangesproken kan worden bij toekomstige epidemieën.

Vaccinjacht

Nederland gaat samen met Duitsland, Frankrijk en Italië proberen te regelen dat er genoeg vaccins tegen het coronavirus voor hun burgers komen, zodra die beschikbaar zijn.



Daarmee mengt Nederland zich in een mondiale strijd die om veel meer gaat dan de bestrijding van de pandemie alleen. Geld, macht en status spelen een minstens zo belangrijke rol. Acht dingen die je moet weten over de wedloop om deze heilige graal.

Basisschool dicht

Basisschool De Springbok in de Haagse wijk Transvaal heeft vandaag de deuren gesloten vanwege een mogelijke uitbraak van het coronavirus. Twee docenten van de school zijn besmet met het virus. De leerlingen van deze docenten worden momenteel getest. ,,We hebben op advies van de GGD besloten om de deuren te sluiten en weer op afstand les te gaan geven’’, laat het schoolbestuur weten. De ouders en de leerlingen zijn vandaag ingelicht.

Nertsen geruimd

De nertsenfokkerijen waar het coronavirus is vastgesteld worden geruimd. Het gaat om zes bedrijven met acht locaties die allemaal in Noord-Brabant staan. Dat melden Haagse bronnen. De bedrijven staan in Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel en Sint-Antonis. Wat er met een zevende bedrijf in het Limburgse Venray gebeurt, waar een coronaverdenking is, maar waar het virus nog niet is vastgesteld, is nog niet bekend. Waarschijnlijk wordt vandaag nog een begin gemaakt met de ruiming.

