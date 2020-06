Het coronanieuws van zaterdag 13 juni: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

De cijfers

Het RIVM heeft de afgelopen vierentwintig uur vier nieuwe meldingen van sterfgevallen door het coronavirus binnen gekregen. Gisteren ging het om negen gemelde sterfgevallen. Ook kwamen er negen nieuwe ziekenhuisopnames binnen. Het totale dodental stijgt hiermee naar 6057.

Het aantal besmettingen is in het afgelopen etmaal gestegen met 179. Het totaal aantal Nederlanders dat besmet is (geweest) met het virus komt hiermee op 48.640. In het ziekenhuis zijn nu in totaal 11.822 mensen opgenomen (geweest).

Uit de RIVM-rapportage blijkt de helft van het totaal aantal doden door het coronavirus in Nederland 83 jaar of ouder was. De verschillen tussen mannen en vrouwen bij de sterftecijfers zijn een stuk kleiner. Er overlijden wel nog altijd meer mannen (55%) dan vrouwen (45%)

Volledig scherm © EPA

Intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met vier toegenomen tot 77. Een dag eerder was het aantal nog met vier gedaald tot 73. Intensivisten behandelen daarnaast 572 mensen met andere aandoeningen. Dat zijn er 15 meer dan vrijdag.

Op de verpleegafdelingen liggen nog 289 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 10 meer dan vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

,,Wij signaleren een lichte stijging van Covid-patiënten op de ic en in de kliniek”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. ,,Maar in het licht van de gestage daling van het aantal Covid-patiënten op de ic, en de sterke daling in de kliniek in de afgelopen week, geeft de ontwikkeling in de afgelopen 24 uur geen reden tot zorg.”

Vaccin

Nederland gaat samen met Duitsland Frankrijk en Italië 300 miljoen doses van een Brits vaccin kopen dat tegen het coronavirus zou kunnen beschermen. Mogelijk krijgt Nederland ze al eind dit jaar. Er moet nog worden aangetoond dat het werkt en veilig is. De vier landen willen de gereserveerde partij verdelen over de Europese Unie.

Het vaccin wordt ontwikkeld door de universiteit van Oxford en medicijnenfabrikant AstraZeneca. De eerste tests op mensen zijn al gedaan en de uitkomsten daarvan worden al binnenkort verwacht.

La Douce France

De Franse regering heeft officieel laten weten dat de grenzen met andere EU- en Schengenlanden maandag weer opengaan. Daarmee is dan ook officieel de weg vrij voor Nederlanders om weer af te reizen naar Frankrijk. Voor vakanties en reizen zijn geen speciale verklaringen meer nodig, zoals die nu nog wel verplicht zijn. ,,De situatie gaat terug zoals die voor 18 maart bestond.’’

Demonstratie tegen 1,5 meter

Er is vandaag in Deventer gedemonstreerd tegen de ‘1,5 metersamenleving’. En die demonstratie leidde tot felle reacties van voor- én tegenstanders van de coronaregel die mogelijk in de wet wordt opgenomen. ,,Ik denk niet dat deze demonstranten familielid hebben zien creperen’’, is een van de reacties.