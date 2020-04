Het coronanieuws van zaterdag 4 april: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

Sterfgevallen

Er zijn de afgelopen 24 uur 164 mensen gemeld die aan het coronavirus zijn overleden. Dat zijn er zestien meer dan gisteren. Het totale dodental staat nu op officieel op 1.651 mensen. De trend van het aantal gemelde overlijdensgevallen lijkt de laatste dagen relatief stabiel: sinds 1 april achtereenvolgens 134, 166, 148 en nu dus 164.

Het aantal positief geteste personen in Nederland nam met 904 toe tot 16.627.

Goed nieuws: daling ziekenhuisopnames

Hoopgevend is dat de dalende trend bij het aantal ziekenhuisopnames door lijkt te zetten. Hoewel de afgelopen 24 uur 336 mensen zijn opgenomen (in totaal 6.622 mensen), neemt dat aantal al enkele dagen af. Een week geleden schommelde het aantal nieuw opgenomen patiënten in de ziekenhuizen steeds rond de vijfhonderd. Ook gisteren waren er nog 502 meldingen van ziekenhuisopnames. Ook het aantal ic-opnames volgt die dalende trend en nam vandaag met ‘slechts’ 36 toe.

De sociale distancing lijkt te werken, zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. ,,Het is dus heel belangrijk om dat voort te zetten.’’

Rustig op de stranden

Nederland hield zich op de meeste plaatsen goed aan de dringende adviezen om thuis te blijven. Ondanks het mooie lenteweer was het rustig op de stranden, in parken en natuurgebieden. In diverse plekken waren voorzorgsmaatregelen getroffen op publiek te weren.

Mishandeling docent

Een docente van ISW Hoogeland in Naaldwijk is gisteren slachtoffer geworden van huiselijk geweld terwijl zij via een videoverbinding les gaf aan een klas. Dat heeft de school per brief aan ouders en verzorgers van leerlingen laten weten.

Met de docente gaat het inmiddels naar omstandigheden goed. De mishandeling zorgt voor geschokte reacties in de onderwijswereld. Signalen dat veel docenten thuis in de knel zitten zijn er niet.

De regels

Nederland kent geen lockdown, maar wel coronamaatregelen die gelden tot en met 28 april. Wat die regels precies zijn en voor wie die gelden vind je in dit overzicht:

