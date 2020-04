Het coronavirus schakelt een versnelling terug: ‘dit is zeker hoopgevend’

video Zijn we 1 april massaal vergeten? ‘Door thuiswer­ken lijken alle dagen nu op elkaar.’ En dat is geen grap

15:41 1 april? De dag om elkaar voor de gek te houden lijken we massaal vergeten. Wat Toos en Henk daarmee gaat doen in de krant van morgen, weet cartoonist Paul Kusters nog niet. Hij was het zelf straal vergeten. Terwijl zijn dagelijkse cartoon in onder meer deze krant een lange traditie heeft op 1 april. En dat is geen grap.