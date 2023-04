Het diepgewortelde wantrouwen van Groningers verdwijnt niet meer

Aantal sterfgeval­len door covid flink gedaald, kanker grootste doodsoor­zaak in 2022

Het aantal mensen dat in 2022 aan covid-19 is overleden, is veel lager dan in voorgaande jaren. In 2022 overleden ruim 8200 mensen aan de ziekte. In zowel 2020 als 2021 waren dat er zo’n 20.000, volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).