Het droevige verhaal van Verona en haar musjes

Daarmee begint het verhaal van een vrouw die een oplossing voor een klein probleem zoekt en terecht komt in het doolhof van wetten, regels en procedures. Het is een verhaal waarin ambtenaren, bezwarencommissies, gedeputeerden en zelfs de rechtbank in Arnhem een rol spelen. Het is een verhaal dat eindigt met een geldbedrag van 47 euro en 24 cent.



Het eerste hoofdstuk begon een maand eerder, in augustus 2017, als Verona Bos op Marktplaats een advertentie ziet van een vogelkweker. Hij bood een huismusje te koop aan. Interessant, denkt Verona, een musje. Leuke vogels, levendig, aardig om in huis te hebben. Ze rijdt naar Krimpen aan de IJssel om het musje te bekijken en raakt zo onder de indruk dat ze er twee koopt. ,,Ze waren zo schattig, hadden net veertjes, je kon ze met de hand voeren. Ik was meteen verkocht.’’