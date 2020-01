Het gaat slecht met discotheken en dat komt mede door sociale media

Video Schokkende beelden tonen aanval met snijbran­der in Meppel

16:17 Van de ernstige mishandeling van afgelopen december op het terrein van de milieustraat in Meppel, waarbij een persoon ernstig gewond raakte, zijn door omstanders schokkende beelden gemaakt. Te zien is hoe Albert T. (49) uit Staphorst de nieuwe eigenaar van het terrein meerdere klappen geeft met een snijbrander. Het slachtoffer, Jan van Dijk, raakt ernstig gewond in zijn hals. De beelden kunnen als schokkend worden ervaren.