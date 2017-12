Het gaat sneeuwen! Maar of iedereen daar blij mee is...

Je houdt ervan, of je gruwelt ervan. Sneeuw. Kou. IJzel. Nattigheid. Feit is wel dat het gaat sneeuwen dit weekend. Vijf min- én vijf pluspunten van het wit sneeuwdek.

Maar eerst: wat kunnen we verwachten? Het weer van zaterdag is vergelijkbaar met dat van vandaag: het wordt buiig. Er kan zowel hagel, sneeuw als natte sneeuw vallen. Lang blijft het zaterdag niet liggen. Dat is zondag wél het geval. In het noorden van Nederland is er zelfs kans op 7 cm sneeuw, vertelt Marco Verhoef van Weerplaza.

Zondag gaat het in de loop van de ochtend sneeuwen. Vanaf de provincie Utrecht tot aan noord en oost-Nederland blijft de sneeuw langer liggen. Uiteindelijk kunnen we in dat gebied uitkomen op een sneeuwdek van 2 tot 7 cm. Best een aardig laagje dus. In Groningen is de kans het grootst dat er ook maandagochtend nog sneeuw ligt.

Sneeuw. Het is al weer even geleden. De laatste keer dat er in Nederland sneeuw lag was op 12 februari, toen het vooral in het midden van het land wit werd. En hoewel bij velen de harten sneller gaan kloppen bij een winters sneeuwdekje, kleven er ook een hoop nadelen aan. Vijf pluspunten én vijf minpunten van de aankomende sneeuwpret.

De minpunten

1. Het verkeer

De ANWB waarschuwt er al voor: het kan dit weekend verraderlijk glad worden. Wie ongeschonden de witte wegen wil trotseren, moet zijn rijstijl aanpassen. Vooral afstand houden is de aanbeveling. Je hebt immers de ruimte nodig om te remmen, zonder meteen op je voorganger de knallen. Ook rustig optrekken, ver vooruit kijken, niet pompend remmen en natuurlijk winterbanden onder je auto laten plaatsen.

De NS heeft maatregelen tegen de sneeuw genomen. De anti-icing-installatie voor treinen staat weer aan. De NS gaat ervan uit dat de dienstregeling vrijdag en zaterdag niet aangepast hoeft te worden, maar of dat ook daadwerkelijk het geval gaat zijn?

Remmen. Hoe moest het ook al weer?

Moet je een noodstop maken, dan wil je dat het ABS (antiblokkeersysteem) optimaal functioneert. Ga dus niet steeds een beetje ‘pompend’ remmen. ABS werkt alleen als je de remdruk hoog houdt. Het is dan zaak zowel je rem als je koppeling - bij voorkeur tegelijkertijd – hard in te trappen. Schrik niet als je rempedaal gaat trillen of als je rare geluiden hoort. ABS zorgt ervoor dat je wielen blijven draaien (anti-blokkeren dus) en daardoor kun je blijven sturen als dat nodig is.

Bron: ANWB Bron: ANWB

2. De troep

In het noorden van het land mag de sneeuw dan wel blijven liggen, in het zuiden is de kans groot dat de sneeuw snel veranderd in een smerige, kletsnatte pap. Vieze schoenen, natte broeken en doorweekte sokken tot gevolg. En een smerig huis. Je moet er maar van houden.

3. De uitverkochte slee

Wat willen kinderen als het sneeuwt? Juist. Naar buiten. En daar zit je dan, zonder je slee. Vind dan nog maar eens een exemplaar bij de Action, Bart Smit of Hema als het sneeuwt. Het gevolg: jengelende kinderen. En daar wordt niemand blij van.

4. De eenzaamheid

Het mag dan misschien een mooi plaatje opleveren: ouderen zijn vaak bang om te vallen, en durven vervolgens niet het huis uit. Gevolg is dat ze soms dagen alleen thuis zitten, zonder enige aanspraak. Vergeet je ouders, opa en oma of buurvrouw dus niet en zoek ze thuis op als het sneeuwt. Vergeet de boodschappen niet.

5. De kou

Spierwitte, verkleumde vingers. Uitgelopen mascara, een natte broek. Jezelf voortbewegen in de sneeuw is géén feest. Sommige Nederlanders hebben dan ook nergens zo'n hekel aan als aan de kou. En koud wordt het, zondag ligt de temperatuur de hele dag rondom het vriespunt. Geen zin in? Lekker binnenblijven of de kroeg in.

De pluspunten

1. De eenzame iPad

Buiten in de sneeuw, rode neusjes en natte handschoenen van de sneeuw. Zo zien veel ouders hun kinderen het liefst. En de iPad? Die ligt eenzaam op de bank. Buitenspelen maakt kinderen sterker en socialer, bleek eerder uit onderzoek. En wat is er nou leuker dan buitenspelen in de sneeuw? Reden genoeg dus om je kind van de bank af te halen, en hem of haar naar buiten te bonjouren. Het is immers gezond.

2. De open haard

Sneeuw staat voor veel mensen synoniem aan gezelligheid. Buiten is het koud en wit, binnen is het warm en gezellig. Zet die open haard maar aan, borrelhapje erbij. Glaasje rode wijn of chocolademelk. Vergeet ook je oude oma/tante/buurman/oudoom niet uit te nodigen. Een ideaal moment om 2017 nog eens door te nemen, en na te denken over de goede voornemens voor 2018.

3. De kerstboom

Dit weekend is het dé tijd om samen met het gezin de kerstboom op te tuigen, mocht hij niet al lang staan. Dus hup, naar de bouwmarkt of de zaterdagmarkt en in de sneeuw een boom uitzoeken. Een meer winters tafereel kun je niet krijgen. Geen zin in een echte boom? De 'nepperds' worden steeds mooier. Maar welke kunstkerstboom moet je kopen? Welke boom is 'net echt' en betaalbaar? En zijn ze een beetje brandveilig? Je leest het hier.

4. Het geluid

Lopen over sneeuw geeft een bijzonder, bijna niet na te bootsen geluid. Daarnaast zorgt sneeuw in de bossen dikwijls voor een serene rust. De ideale gelegenheid om een lange boswandeling te maken, bijvoorbeeld door Drenthe waar dit weekend met zekerheid een pak sneeuw ligt. Ook leuk om te doen: een kerstmarkt bezoeken. Kerstversiering, kraampjes vol met eten en glühwein. Hoewel de gedachte heerst dat de grootste en mooiste kerstmarkten te vinden zijn bij onze zuider- of oosterburen, doet Nederland het ook niet slecht. Wij hebben er een paar voor je uitgelicht.