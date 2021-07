Het gaat zo snel, de ontwikkeling van die kleintjes, soms te snel

Sjaak (18) was haar eerste liefde, hij werd in 1995 vermoord en niemand werd gepakt: ‘Waarom?!’

8 juli 26 jaar na de dood van haar vriendje Sjaak Gerwig (18) weet de Utrechtse Claudia van ’t Veld (44) nog altijd niet wie hem zo bruut van het leven beroofde. ,,Het was zo’n goede jongen. Hij verdient gerechtigheid.” Recent ontving de politie nieuwe informatie over een mogelijk financieel conflict dat Sjaak in zijn buurt Rivierenwijk had. De recherche doet daarom een ultieme poging om de zaak op te lossen.